Зеленський запустив влог про життя президента
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запустив на YouTube-каналі влог про життя президента. Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube-канал "Слуга народу".
"Презентуємо перший випуск життя Зе! Команди та Володимира Зеленського — “Зе!Президент”. Перший VLOG, який покаже вам потойбіччя політики. Діяльність, наміри, робота, програма — все прозоро!", - говориться у коментарі до влогу.
Влог демонструє залаштунки Президента Володимира Зеленського.
Під відео закликають чекати на наступні випуски, щоб дізнатись - як бути Президентом і залишатись людиною та просять писати у коментарях, що б вони хотілипобачити та про що дізнаватися в наступних випусках влогу.
Нагадаємо, до новопризначеного голови держави Володимира Зеленського надійшло вже близько 30 петицій.