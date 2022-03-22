Зеленський запросив Папу Римського до України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, вчора, 22 березня, вранці поговорив з Папою Римським Франциском про пошук миру для України, звірства окупантів, і про гуманітарні коридори до оточених міст та запросив його відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення Зеленського.
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"Вранці говорив з Його Святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст. Подякував Його Святості за чітку й сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час. Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного з українців", - сказав він.
Нагадаємо
Президент Польщі Анджей Дуда запросив відвідати країну Вселенського Патріарха Варфоломія, щоб благословити, розрадити та зміцнити біженців, що прибули після початку війни в Україні.