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Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Киев • УНН

 • 119975 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, вчера, 22 марта, утром поговорил с Папой Римским Франциском о поиске мира для Украины, зверства оккупантов, и о гуманитарных коридорах к окруженным городам и пригласил его посетить наше государство в это самое ответственное время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Цитата

"Утром говорил с Его Святейшеством Папой Франциском о поиске мира для Украины, для нашего государства, о зверствах оккупантов, о гуманитарных коридорах к окруженным городам. Поблагодарил Его Святейшество за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину. Пригласил посетить наше государство в это самое ответственное время. Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого из украинцев", - сказал он.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда пригласил посетить страну Вселенского Патриарха Варфоломея, чтобы благословить и утешить и укрепить беженцев, которые прибыли после начала войны в Украине.

Украинские Национальные Новости

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