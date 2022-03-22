Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

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"Утром говорил с Его Святейшеством Папой Франциском о поиске мира для Украины, для нашего государства, о зверствах оккупантов, о гуманитарных коридорах к окруженным городам. Поблагодарил Его Святейшество за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину. Пригласил посетить наше государство в это самое ответственное время. Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого из украинцев", - сказал он.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда пригласил посетить страну Вселенского Патриарха Варфоломея, чтобы благословить и утешить и укрепить беженцев, которые прибыли после начала войны в Украине.