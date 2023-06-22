Зеленський запросив лідерів країн Америки працювати з Україною над реалізацією "Формули миру"

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«Я запрошую вас працювати разом із нами та всіма вільними націями світу над реалізацією Формули миру. Запрошую вас долучитися до підготовки Глобального саміту миру. Ми маємо стати глобальною громадою в повному сенсі цього слова, щоб мир для кожної нації був гарантований на повну силу. Одинакам не захистити мир, а війні не подолати колективного прагнення миру», -йдеться у повідомленні.

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Президент нагадав, що торік він презентував українську формулу миру й за минулий час Україна залучила десятки націй до роботи над реалізацією формули.

Також він зазначив, що Україна готує і Глобальний саміт світу, який визначить, яка держава з яким пунктом формули миру допоможе.

За словами Зеленського, переважна більшість із африканських держав підтримує резолюції Генеральної Асамблеї ООН, які захищають міжнародний порядок, заснований на правилах.

«Світ, у якому насильство не домінує, – це наша спільна мета, усіх лідерів і держав, які справді цінують людське життя. Світ, у якому не лише не виникає нових заморожених конфліктів, а й у якому більшість націй усвідомлює, що будь-яка війна – це загальний світовий виклик, це загроза світу, а не страждання тільки того, проти кого ця агресія», -зазачив президент.

Зеленський також заявив, що той, хто в росії віддав наказ на знищення дамби й Каховського водосховища, розумів, що робить. Розумів, що залишить цілі регіони країни без питної води.

«Не дай боже нікому у світі зіткнутися з таким злочином», -зазначив президент.

Але попри цей та всі інші російські теракти ми все ж штовхаємо агресора до поразки – і силою зброї, і силою дипломатії.

Нагадаємо

16 червня президент Володимир Зеленський запросив країни Африканського континенту долучитися до української "Формули миру" та взяти участь у Глобальному саміті миру на її основі.