Зеленський запросив лідерів країн Америки працювати з Україною над реалізацією "Формули миру"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запросив Організацію американських держав до роботи над українською "Формулою миру". Про це він сказав у зверненні до Генасамблеї організації, опублікованому на сайті Офісу президента, пише УНН.
Цитата
«Я запрошую вас працювати разом із нами та всіма вільними націями світу над реалізацією Формули миру. Запрошую вас долучитися до підготовки Глобального саміту миру. Ми маємо стати глобальною громадою в повному сенсі цього слова, щоб мир для кожної нації був гарантований на повну силу. Одинакам не захистити мир, а війні не подолати колективного прагнення миру», -йдеться у повідомленні.
Деталі
Президент нагадав, що торік він презентував українську формулу миру й за минулий час Україна залучила десятки націй до роботи над реалізацією формули.
Також він зазначив, що Україна готує і Глобальний саміт світу, який визначить, яка держава з яким пунктом формули миру допоможе.
За словами Зеленського, переважна більшість із африканських держав підтримує резолюції Генеральної Асамблеї ООН, які захищають міжнародний порядок, заснований на правилах.
«Світ, у якому насильство не домінує, – це наша спільна мета, усіх лідерів і держав, які справді цінують людське життя. Світ, у якому не лише не виникає нових заморожених конфліктів, а й у якому більшість націй усвідомлює, що будь-яка війна – це загальний світовий виклик, це загроза світу, а не страждання тільки того, проти кого ця агресія», -зазачив президент.
Зеленський також заявив, що той, хто в росії віддав наказ на знищення дамби й Каховського водосховища, розумів, що робить. Розумів, що залишить цілі регіони країни без питної води.
«Не дай боже нікому у світі зіткнутися з таким злочином», -зазначив президент.
Але попри цей та всі інші російські теракти ми все ж штовхаємо агресора до поразки – і силою зброї, і силою дипломатії.
Нагадаємо
16 червня президент Володимир Зеленський запросив країни Африканського континенту долучитися до української "Формули миру" та взяти участь у Глобальному саміті миру на її основі.