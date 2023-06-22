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Зеленский пригласил лидеров стран Америки работать с Украиной над реализацией "Формулы мира"

Киев • УНН

 • 639799 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Организацию американских государств к работе над украинской "Формулой мира". Об этом он сказал в обращении к Генассамблее организации, опубликованном на сайте Офиса президента, пишет УНН.

Зеленский пригласил лидеров стран Америки работать с Украиной над реализацией "Формулы мира"

Цитата

«Я приглашаю вас работать вместе с нами и всеми свободными нациями мира над реализацией Формулы мира. Приглашаю вас присоединиться к подготовке Глобального саммита мира. Мы должны стать глобальным сообществом в полном смысле этого слова, чтобы мир для каждой нации был гарантирован в полную силу. Одиночкам не защитить мир, а войне не преодолеть коллективного стремления к миру», - говорится в сообщении.

Детали

Президент напомнил, что в прошлом году он представил украинскую формулу мира и за прошедшее время Украина привлекла десятки наций к работе над реализацией формулы.

Также он отметил, что Украина готовит и Глобальный саммит мира, который определит, какое государство с каким пунктом формулы мира поможет.

По словам Зеленского, подавляющее большинство из африканских государств поддерживает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые защищают международный порядок, основанный на правилах.

«Мир, в котором насилие не доминирует, – это наша общая цель, всех лидеров и государств, которые действительно ценят человеческую жизнь. Мир, в котором не только не возникает новых замороженных конфликтов, но и в котором большинство наций осознает, что любая война – это общий мировой вызов, это угроза миру, а не страдания только того, против кого эта агрессия», -заявил президент.
Зеленский также заявил, что тот, кто в россии отдал приказ на уничтожение дамбы и Каховского водохранилища, понимал, что делает. Понимал, что оставит целые регионы страны без питьевой воды.

«Не дай бог никому в мире столкнуться с таким преступлением», -отметил президент.

Но несмотря на этот и все другие российские теракты мы все же толкаем агрессора к поражению – и силой оружия, и силой дипломатии.

Напомним

16 июня президент Владимир Зеленский пригласил страны Африканского континента присоединиться к украинской "Формуле мира" и принять участие в Глобальном саммите мира на её основе.

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