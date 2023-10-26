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Зеленський закликав ЄС розширювати програми довготермінової підтримки України

Київ • УНН

 • 88878 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звертаючись до учасників засідання Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС, заявив, що варто розширювати програми довготермінової підтримки України, передає УНН.

Зеленський закликав ЄС розширювати програми довготермінової підтримки України

Цитата

«У таких протистояннях, як розв’язане росією, перемагає той, хто забезпечує довгу стратегію. росія має бачити, що її амбіції загарбника витримають менше, ніж наша здатність захищати нашу свободу. І тому кожна затверджена програма саме такої довготермінової підтримки України – це чіткий сигнал росії, що її агресія марна і що хоч би скільки ресурсів путін спалив у війні, він все одно не переможе», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що російська еліта повинна це бачити й відчувати, щоб російському диктатору було складніше утримувати свої позиції.

«Тому варто розширювати цей наш із вами досвід програм довготермінової підтримки. Кожне з таких рішень непросте. Але кожне з них – це захист свободи й нашої з вами Європи. Європи безпечної», - заявив Зеленський.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що іінансова підтримка України з боку Європейського Союзу має стати на стійку основу вже до кінця року, але буде пов'язана з виконанням важливих реформ.

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