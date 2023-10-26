Зеленський закликав ЄС розширювати програми довготермінової підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звертаючись до учасників засідання Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС, заявив, що варто розширювати програми довготермінової підтримки України, передає УНН.
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«У таких протистояннях, як розв’язане росією, перемагає той, хто забезпечує довгу стратегію. росія має бачити, що її амбіції загарбника витримають менше, ніж наша здатність захищати нашу свободу. І тому кожна затверджена програма саме такої довготермінової підтримки України – це чіткий сигнал росії, що її агресія марна і що хоч би скільки ресурсів путін спалив у війні, він все одно не переможе», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що російська еліта повинна це бачити й відчувати, щоб російському диктатору було складніше утримувати свої позиції.
«Тому варто розширювати цей наш із вами досвід програм довготермінової підтримки. Кожне з таких рішень непросте. Але кожне з них – це захист свободи й нашої з вами Європи. Європи безпечної», - заявив Зеленський.
Доповнення
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що іінансова підтримка України з боку Європейського Союзу має стати на стійку основу вже до кінця року, але буде пов'язана з виконанням важливих реформ.