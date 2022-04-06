Зеленський закликав Ірландію проявити більше лідерства в антивоєнній коаліції

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 65266 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 75650 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 85426 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 90522 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 100845 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 153056 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71624 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152479 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110128 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69539 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3м/с
59%
Популярнi новини

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 25422 перегляди

Як інновації змінюють стратегії бізнесу: про що говорили на IT Meets 2025

14 квітня, 16:27 • 9670 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 14542 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 11249 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 15405 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 65266 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 153056 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 176200 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152479 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263645 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96970 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99518 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44052 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47406 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61984 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Зеленський закликав Ірландію проявити більше лідерства в антивоєнній коаліції

Київ • УНН

 • 78284 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час звернення до ірландського народу та політиків закликав країну проявити ще більше лідерства та переконувати партнерів у Євросоюзі у жорсткіших санкціях проти росії, пише УНН.

Зеленський закликав Ірландію проявити більше лідерства в антивоєнній коаліції

Цитата

"Ви з перших днів російського вторгнення – на боці добра. На боці свободи. На боці України. І це також факт. Ви не сумнівалися, чи допомагати нам. Ви одразу почали це робити. І хоча ви – нейтральна країна, ви не залишилися нейтральними до горя й страждань, які росія принесла українцям", - сказав Президент.

Деталі

Однак він закликав бути свідомими того, що росія ще не відмовилася від своїх планів – вона продовжує наступальні операції в Україні та шукає, як підкорити весь український народ.

Зеленський закликав разом зробити все, щоб росія шукала тільки мир та спосіб вийти з території України та дати спокій українцям.

Цитата

"Тому я закликаю вас проявити ще більше лідерства у нашій антивоєнній коаліції! Закликаю вас переконувати партнерів по Євросоюзу щодо жорсткіших санкцій проти російської федерації. До таких санкцій, які реально зупинять військову машину Росії", - наголосив глава держави.

Деталі

Він закликав зупиняти всю торгівлю з росією, блокувати звʼязки російських банків із фінансовою системою світу, обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту й витрачає саме на ракети, бомби, артилерійські обстріли.

"Світ уже давно розробив відповідні механізми. Кожен знає, що потрібно робити. Єдина перешкода – це дефіцит принциповості окремих лідерів. Поки що. Політичних лідерів, бізнесових лідерів. Які все ще думають, ніби війна та воєнні злочини – це не так страшно, як фінансові збитки. Я впевнений, що ваше лідерство може це змінити.

Я впевнений, що всім нам у Європі разом вдасться зупинити цю страшну війну та повернути мир і стабільність на сході Європи. Затягувати з цим – просто неможливо", - зазначив Президент.

Він також попросив Ірландію допомогти з відновленням нашої країни після війни.

"Наприклад, у нашій Херсонській області. Ваше вміння цінувати життя і людей, ваше вміння налагоджувати життя у громадах, ваш економічний потенціал – вони всім відомі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський у вівторок виступив на засіданні Ради безпеки ООН, де розповів про звірства росіян у Бучі та закликав ООН визначитися зі своїм шляхом та згадати про статут.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,957.20
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,239.40
Ethereum
$1,631.41