Зеленський закликав Ірландію проявити більше лідерства в антивоєнній коаліції

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"Ви з перших днів російського вторгнення – на боці добра. На боці свободи. На боці України. І це також факт. Ви не сумнівалися, чи допомагати нам. Ви одразу почали це робити. І хоча ви – нейтральна країна, ви не залишилися нейтральними до горя й страждань, які росія принесла українцям", - сказав Президент.

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Однак він закликав бути свідомими того, що росія ще не відмовилася від своїх планів – вона продовжує наступальні операції в Україні та шукає, як підкорити весь український народ.

Зеленський закликав разом зробити все, щоб росія шукала тільки мир та спосіб вийти з території України та дати спокій українцям.

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"Тому я закликаю вас проявити ще більше лідерства у нашій антивоєнній коаліції! Закликаю вас переконувати партнерів по Євросоюзу щодо жорсткіших санкцій проти російської федерації. До таких санкцій, які реально зупинять військову машину Росії", - наголосив глава держави.

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Він закликав зупиняти всю торгівлю з росією, блокувати звʼязки російських банків із фінансовою системою світу, обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту й витрачає саме на ракети, бомби, артилерійські обстріли.

"Світ уже давно розробив відповідні механізми. Кожен знає, що потрібно робити. Єдина перешкода – це дефіцит принциповості окремих лідерів. Поки що. Політичних лідерів, бізнесових лідерів. Які все ще думають, ніби війна та воєнні злочини – це не так страшно, як фінансові збитки. Я впевнений, що ваше лідерство може це змінити.

Я впевнений, що всім нам у Європі разом вдасться зупинити цю страшну війну та повернути мир і стабільність на сході Європи. Затягувати з цим – просто неможливо", - зазначив Президент.

Він також попросив Ірландію допомогти з відновленням нашої країни після війни.

"Наприклад, у нашій Херсонській області. Ваше вміння цінувати життя і людей, ваше вміння налагоджувати життя у громадах, ваш економічний потенціал – вони всім відомі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський у вівторок виступив на засіданні Ради безпеки ООН, де розповів про звірства росіян у Бучі та закликав ООН визначитися зі своїм шляхом та згадати про статут.