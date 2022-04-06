Зеленский призвал Ирландию проявить больше лидерства в антивоенной коалиции

Цитата

"Вы с первых дней российского вторжения - на стороне добра. На стороне свободы. На стороне Украины. И это тоже факт. Вы не сомневались, помогать ли нам. Вы сразу начали это делать. И хотя вы - нейтральная страна, вы не остались нейтральными к горю и страданиям, которые россия принесла украинцам", - сказал Президент.

Детали

Однако он призвал помнить о том, что россия еще не отказалась от своих планов - она продолжает наступательные операции в Украине и ищет, как покорить весь украинский народ.

Зеленский призвал вместе сделать все, чтобы россия искала только мир и способ выйти с территории Украины и дать покой украинцам.

Цитата

"Поэтому я призываю вас проявить еще больше лидерства в нашей антивоенной коалиции! Призываю вас убеждать партнеров по Евросоюзу относительно более жестких санкциях против российской федерации. К таким санкциям, которые реально остановят военную машину россии", - подчеркнул глава государства.

Детали

Он призвал прекращать всю торговлю с россией, блокировать связи российских банков с финансовой системой мира, обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть и тратит именно на ракеты, бомбы, артиллерийские обстрелы.

"Мир уже давно разработал соответствующие механизмы. Каждый знает, что нужно делать. Единственное препятствие - это дефицит принципиальности отдельных лидеров. Пока. Политических лидеров, бизнес-лидеров. Которые все еще думают, будто война и военные преступления - это не так страшно, как финансовые убытки. Я уверен, что ваше лидерство может изменить это.

Я уверен, что всем нам в Европе вместе удастся остановить эту страшную войну и вернуть мир и стабильность на востоке Европы. Затягивать с этим - просто невозможно", - отметил Президент.

Он также попросил Ирландию помочь с восстановлением нашей страны после войны.

"Например, в нашей Херсонской области. Ваше умение ценить жизнь и людей, ваше умение налаживать жизнь в общинах, ваш экономический потенциал - они всем известны", - сказал Зеленский.

Напомним

Как писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил на заседании Совета безопасности ООН, где рассказал о зверствах россиян в Буче и призвал ООН определиться со своим путем и вспомнить об уставе.