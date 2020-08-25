Зеленський: я не боюся прямого діалогу з Путіним

“Я розмовляв з російським президентом якраз перед вступом в силу перемир’я (з 27 липня — ред.). Ми обговорили складні питання дотримання режиму припинення вогню. Поки є результат цього діалогу, і ми його бачимо. Цього не достатньо. Я не боюся прямого діалогу з президентом Росії. Я думаю, що це правильно. Якщо у нас є можливість поговорити, і результати цих переговорів можуть допомогти наблизитися до припинення війни — це повинно бути зроблено, незалежно від того, як різні люди або різні регіони реагують на це”, — сказав Президент.

За його словами, якщо “не буде телефонних дзвінків, коли це необхідно — не буде і мирного результату”.

Як повідомляв УНН, напередодні, в 29-ту річницю незалежності України, 29 днів, як на Сході країни немає бойових втрат.