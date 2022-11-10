Зеленський: втрати серед особового складу рф у цій війні у 10 разів перевищують українські
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Втрати серед особового складу російської армії у 10 разів перевищують втрати української армії. Про це в інтерв’ю CNN заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Зеленський вважає, що заява Пентагону про те, що росія втратила половину своїх танків у війні проти України, є близькою до реальності.
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"Я думаю, що це більш-менш відповідає дійсності. Хоча, відверто кажучи, повної реальності, особливо за особовим складом, ніхто не знає, але їхні втрати у 10 разів перевищують наші", – заявив Зеленський.
Деталі
Зеленський додав, що російське командування не шкодує солдатів і використовує їх як "гарматне м'ясо". Тому російські втрати набагато більші.
"Кожного разу, коли ми просимо у наших партнерів артилерію чи бронетехніку, йдеться не просто про озброєння, а насамперед про захист наших військових", - зазначив Глава держави.
Президент підкреслив, що надана США та Європою артилерія змогла допомогти "зламати" російський військовий наступ.
"Ми їх зупинили, ми деокупували більшу частину нашої території. І цьому справді допомогла артилерія та нові технології", - додав Зеленський.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 78 690 осіб, 2804 танків та сотень одиниць військової техніки.