Зеленський вручив військовим понад 30 державних нагород: частину – посмертно
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський вручив 31 державну нагороду українським військовослужбовцям. Відповідний указ №290/2020 від 24 липня оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.
Так, за "особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", Зеленський постановив нагородити посмертно орденом Богдана Хмельницького III ступеня лейтенанта Олександра Маланчука.
Зазначимо, чернівчанин 1997 року народження загинув 31 березня під час виконання військового обов’язку. Він був командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-шої гірсько-штурмової роти військової частини А3029.
Зеленський також вручив орден "За мужність" III ступеня шістьом українським воїнам, п’ятьом з яких посмертно.
Крім того, Глава держави постановив нагородити медаллю "За військову службу Україні" 17 військовослужбовців, ще сімох - медаллю "За військову службу Україні".
З повним поіменним переліком нагороджених військових можна ознайомитися у тексті указу №290/2020.
Нагадаємо, раніше Зеленський посмертно нагородив єпархіального єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашіка орденом "За заслуги".