Зеленьский вніс зміни в указ про звільнення ексголови ДПСУ Цигикала
Київ • УНН
Київ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс зміни в указ від 31 травня про звільнення Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт глави держави.
Відповідний указ №592/2019 від 12 серпня опубліковано на сайті Президента України.
"Внести до указу президента України від 31 травня 2019 № 346 "Про звільнення Цигикала з військової служби” зміну, доповнивши його після слів "в запас" словами "у зв'язку з проведенням організаційних заходів", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади Голови Державної прикордонної служби України 31 травня.
Так, указ №345/2019 "Про звільнення П.Цигикала з посади Голови Державної прикордонної служби України" був оприлюднений на сайті Президента.
Крім того, з’явився указ Президента про звільнення генерала армії України Петра Цигикала з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу.