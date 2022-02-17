Зеленський вніс зміни до положення про службу у військовому резерві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу "Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України". Відповідний указ №59/2022 від 16 лютого опубліковано на сайті Глави держави, пише УНН.
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"Громадяни проходять службу у військовому резерві в добровільному порядку, а в особливий період особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, – в обов’язковому порядку", - йдеться в указі.
У документі зазначається, що "в особливий період на службу у військовому оперативному резерві в обов’язковому порядку на посади відповідно до їх військових звань зараховуються особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві".
Також вносяться інші зміни.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
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