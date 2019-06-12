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Зеленський вніс зміни у положення про дипломатичного радника

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс зміні до положення, якими регулюється статус дипломатичного радника органу виконавчої влади. Про це йдеться в Указі глави держави, повідомляє УНН.

Зеленський вніс зміни у положення про дипломатичного радника

Глава держави вніс зміни до Указу Президента України від 31 грудня 2005 року № 1901

“Внести до Указу Президента України від 31 грудня 2005 року № 1901 „Про Положення про дипломатичного радника органу виконавчої влади“ (зі змінами, внесеними Указом від 18 липня 2016 року № 303) такі зміни:
1) у назві, преамбулі, статтях 1 та 2 слова „орган виконавчої влади“ у всіх відмінках і числах замінити словами „державний орган“ у відповідному відмінку і числі;
2) у Положенні про дипломатичного радника органу виконавчої влади, затвердженому зазначеним Указом:
а) y назві та тексті слова „орган виконавчої влади“ в усіх відмінках замінити словами „державний орган“ у відповідному відмінку”, — йдеться в Указі № 401 від 12 червня 2019 року.

Також від тепер визначення дипрадника звучатиме наступним чином:
“Дипломатичний радник державного органу — дипломатичний службовець, тимчасово відряджений Міністерством закордонних справ України до відповідного державного органу для виконання дипломатичних функцій та призначений на посаду дипломатичного радника, запроваджену в державному органі”.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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