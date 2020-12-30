Зеленський визначився з містобудівною радою: очолить - "слуга народу" Шуляк, у складі - Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський затвердив склад координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування, передає УНН із посиланням на указ №606/2020, оприлюднений у середу на сайті Глави держави.
“Затвердити персональний склад Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування”, — йдеться у тексті документу.
До складу новоствореного дорадчого органу, відповідно до додатку до указу, увійдуть:
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- Олена Шуляк — народний депутат України (за згодою), голова Координаційної ради
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- Володимир Кладієв — керівник Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, секретар Координаційної ради
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- Василь Малюк — перший заступник Голови Служби безпеки України — начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України
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- Ольга Оніщук — заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації
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- Вадим Потаєв — радник Керівника Офісу Президента України
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- Міхеіл Саакашвілі — голова Виконавчого комітету реформ (за згодою)
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- Юлія Свириденко — Заступник Керівника Офісу Президента України
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- Карл Стурен — громадський діяч (за згодою)
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- Олексій Сухачов — заступник Директора Державного бюро розслідувань
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- Олексій Чернишов — Міністр розвитку громад та територій України.
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Нагадаємо, 30 вересня Президент Володимир Зеленський створив координаційну раду з вирішення проблемних питань у сфері містобудування, як консультативно-дорадчий орган при Президентові.