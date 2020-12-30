Зеленський визначився з містобудівною радою: очолить - "слуга народу" Шуляк, у складі - Саакашвілі

“Затвердити персональний склад Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування”, — йдеться у тексті документу.

До складу новоствореного дорадчого органу, відповідно до додатку до указу, увійдуть:



Олена Шуляк — народний депутат України (за згодою), голова Координаційної ради



Володимир Кладієв — керівник Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, секретар Координаційної ради



Василь Малюк — перший заступник Голови Служби безпеки України — начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України



Ольга Оніщук — заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації



Вадим Потаєв — радник Керівника Офісу Президента України



Міхеіл Саакашвілі — голова Виконавчого комітету реформ (за згодою)



Юлія Свириденко — Заступник Керівника Офісу Президента України



Карл Стурен — громадський діяч (за згодою)



Олексій Сухачов — заступник Директора Державного бюро розслідувань



Олексій Чернишов — Міністр розвитку громад та територій України.



Нагадаємо, 30 вересня Президент Володимир Зеленський створив координаційну раду з вирішення проблемних питань у сфері містобудування, як консультативно-дорадчий орган при Президентові.