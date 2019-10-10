Зеленський висловився щодо розслідування можливого втручання України у вибори США 2016 року

"Українці повинні це розслідувати самі. Підстави для цього напевно є. Українці самі повинні це розслідувати, тому що це, перш за все, наша справа. Це дуже важливо для нас, щоб ми ніколи у майбутньому не втручалися у вибори будь-якої країни. Україна повинна це розслідувати. Україна зараз має якісь деталі цього процесу, але поки що результату розслідування я не бачив. Але ми повинні розслідувати це питання", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи думає він, що є підстави для розслідування можливого втручання України у вибори США 2016 року.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Андрій Деркач, ініціатор кримінальної справи про втручання у вибори США, оприлюднив документи, з яких нібито випливає, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Гізо Углава упродовж декількох років надавав посольству США у Києві інформацію, яка негативно вплинула на хід подій в Україні і США.