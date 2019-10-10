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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський висловився щодо розслідування можливого втручання України у вибори США 2016 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має якісь деталі для процесу розслідування можливого втручання у вибори США 2016 року, але результату розслідування він не бачив. Про це він заявив під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.

Зеленський висловився щодо розслідування можливого втручання України у вибори США 2016 року

"Українці повинні це розслідувати самі. Підстави для цього напевно є. Українці самі повинні це розслідувати, тому що це, перш за все, наша справа. Це дуже важливо для нас, щоб ми ніколи у майбутньому не втручалися у вибори будь-якої країни. Україна повинна це розслідувати. Україна зараз має якісь деталі цього процесу, але поки що результату розслідування я не бачив. Але ми повинні розслідувати це питання", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи думає він, що є підстави для розслідування можливого втручання України у вибори США 2016 року.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Андрій Деркач, ініціатор кримінальної справи про втручання у вибори США, оприлюднив документи, з яких нібито випливає, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Гізо Углава упродовж декількох років надавав посольству США у Києві інформацію, яка негативно вплинула на хід подій в Україні і США.

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