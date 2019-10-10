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Зеленский высказался по расследованию возможного вмешательства Украины в выборы США 2016 года

Киев • УНН

 • 8444 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет какие-то детали для процесса расследования возможного вмешательства в выборы США 2016 года, но результата расследования он не видел. Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.

Зеленский высказался по расследованию возможного вмешательства Украины в выборы США 2016 года

"Украинцы должны это расследовать сами. Основания для этого наверное есть. Украинцы сами должны это расследовать потому что это, прежде всего, наше дело. Это очень важно для нас, чтобы мы никогда в будущем не вмешивались в выборы какой-либо страны. Украина должна это расследовать. Украина сейчас имеет какие-то детали этого процесса, но пока результата расследования я не видел. Но мы должны расследовать этот вопрос", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, думает ли он, что есть основания для расследования возможного вмешательства Украины в выборы США 2016 года.

Напомним, ранее народный депутат Украины Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых якобы следует, что первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава на протяжении нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

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