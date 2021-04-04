У Зеленського висловили підтримку королю Йорданії Абдаллі II

Цитата

"Тривожні новини з Йорданії. Повністю підтримуємо Короля Абдаллу. Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку та розвиток держави. З нетерпінням чекаємо на деталі подій та бажаємо народу Йорданії миру і процвітання", - йдеться в повідомленні.

Контекст

Нагадаємо, 3 квітня в Йорданії викрили спробу державного перевороту. За підозрою у змові проти короля Абдалли II заарештували близько 20 осіб, а також обмежили пересування сина екс-короля Хусейна – принца Хамзи ібн Хусейна.

4 квітня принц Хамза ібн Хусейн підтвердив, що його помістили під домашній арешт.