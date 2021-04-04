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Колишнього наслідного принца Йорданії помістили під домашній арешт

Колишнього наслідного принца Йорданії помістили під домашній арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Колишній наслідний принц Йорданії Хамза бен Хусейн записав відеозвернення, в якому заявив, що перебуває під домашнім арештом на тлі критики дій уряду. Про це в неділю повідомила британська мовна корпорація Бі-бі-сі з посиланням на зроблений ним відеозапис, отриманий від адвоката екс-спадкоємця престолу, передає УНН.

Цитата

“Мене відвідав начальник генерального штабу йорданських збройних сил цього ранку, який поінформував, що мені не дозволяється виходити на вулицю, спілкуватися з людьми або зустрічатися з ними, оскільки на тих зустрічах, де я був присутній, або в соціальних мережах за підсумками заходів з моєю участю була помічена критика уряду або короля”, — зазначив Хамза бен Хусейн. При цьому, за словами принца, його особисто не звинуватили в критичних зауваженнях на адресу представників влади.

Деталі

У той же час колишній спадкоємець престолу своєму відеозверненні прямо вказав на недоліки в роботі уряду. “Я не та людина, яка відповідальна за провал в управлінні, корупцію і некомпетентність, які переважали в нашій урядовій структурі останні 15-20 років і ставали все більш очевидним”, — сказав він. Принц додав, що ситуація “досягла такої точки, коли ніхто не може говорити або висловлювати думку з будь-якого питання і не бути зацькованим, заарештованим, замученим і не зіткнутися з погрозами”.

Що передувало

Раніше начальник генштабу королівських збройних сил Йорданії генерал-майор Юсеф аль-Хунейті спростував інформацію ряду ЗМІ про затримання в Аммані Хамзи бен Хусейна, повідомивши, що колишній спадкоємець престолу знаходиться на волі. За даними йорданського агентства Петра, “з міркувань безпеки” в країні були заарештовані член королівської сім’ї Шеріф Хасан бен Заїд і екс-радник короля Абдалли II, екс-міністр фінансів Басем Авадалла. У свою чергу панарабский телеканал Al Mayadeen передав про розкриття в столиці “змови з метою усунення від влади Абдалли II”. Згідно з його інформацією, затримані близько 20 високопоставлених офіцерів і представників верхівки племен.

Довідково

40-річний Хамза бен Хусейн є сином покійного короля Хусейна бен Талала і його дружини королеви Нур, він єдинокровний брат короля Абдалли II. Пост наслідного принца Йорданії він займав з 1999 по 2004 рік. Зараз спадкоємцем престолу є 26-річний принц Хусейн бен Абдалла — старший син Абдалли II і королеви Ранії.

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