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Бывшего наследного принца Иордании поместили под домашний арест

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн записал видеообращение, в котором заявил, что находится под домашним арестом на фоне критики действий правительства. Об этом в воскресенье сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на сделанную им видеозапись, полученная от адвоката экс-наследника престола, передает УНН.

Цитата

“Меня посетил начальник Генерального штаба иорданских вооруженных сил утром, который сообщил, что мне не разрешается выходить на улицу, общаться с людьми или встречаться с ними, поскольку на тех встречах, где я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий по моей участием была замечена критика правительства или короля”, — отметил Хамза бен Хусейн. При этом, по словам принца, его лично не обвинили в критических замечаниях в адрес представителей власти.

Детали

В то же время бывший наследник престола своем видеообращении прямо указал на недостатки в работе правительства. “Я не тот человек, который ответственен за провал в управлении, коррупцию и некомпетентность, которые преобладали в нашей правительственной структуре последние 15-20 лет и становились все более очевидным”, — сказал он. Принц добавил, что ситуация “достигла такой точки, когда никто не может говорить или выражать мнение по любому вопросу и не быть затравленным, арестованным, замученным и не столкнуться с угрозами”.

Что предшествовало

Ранее начальник генштаба королевских вооруженных сил Иордании генерал-майор Юсеф аль-Хунейти опроверг информацию ряда СМИ о задержании в Аммане Хамзы бен Хусейна, сообщив, что бывший наследник престола находится на свободе. По данным иорданского агентства Петра, “по соображениям безопасности” в стране были арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид и экс-советник короля Абдаллы II, экс-министр финансов Басем Авадалла. В свою очередь панарабский телеканал Al Mayadeen передал о раскрытии в столице “заговора с целью свержения Абдаллы II”. Согласно его информации, задержаны около 20 высокопоставленных офицеров и представителей верхушки племен.

Справка

40-летний Хамза бен Хусейн является сыном покойного короля Хусейна бен Талала и его супруги королевы Нур, он единокровный брат короля Абдаллы II. Пост наследного принца Иордании он занимал с 1999 по 2004 год. Сейчас наследником престола является 26-летний принц Хусейн бен Абдалла — старший сын Абдаллы II и королевы Рании.

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