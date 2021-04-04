У Йорданії членів королівської сім'ї запідозрили в змові проти короля
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Йорданії заарештували члена королівської сім'ї Шеріфа Хасан бен Заїда, колишнього радника короля Абдалли II, екс-міністра фінансів Басем Авадаллу і ще кількох людей, повідомило агентство Petra, передає УНН.
Що відомо
За його інформацією, арешти були проведені “з міркувань безпеки”. Затримання Авадалли також підтвердило агентство Аmmon.
Влада Йорданії заарештувала близько 20 осіб за підозрою в змові з метою повалення короля, повідомила газета The Washington Post. За її даними, вони також помістили під домашній арешт колишнього наслідного принца Хамзу бен Хусейна. За словами джерела видання, арешти були проведені у зв’язку з “загрозою стабільності країни”.
Однак голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал-майор Юсеф Хунейті спростував інформацію про арешт колишнього наслідного принца. У той же час він додав, що Хамзу бен Хусейна попросили припинити “дії, спрямовані проти безпеки і стабільності Йорданії”, пише Petra.
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Сам колишній наслідний принц заявив, що йому не дозволили вийти з палацу і зв’язатися з родичами, пише Reuters. За словами Хамзи бен Хусейна, командувач армією наказав йому залишатися вдома, а його охоронців заарештували.
Деталі
Влада Йорданії вважає, що в змові брав участь принаймні ще один член королівської сім’ї, а також вожді племен і представники органів безпеки країни, пише WP. План був “добре організований” і змовники, ймовірно, мали “іноземні зв’язки”, повідомило виданню джерело в розвідці.
Реакція світових лідерів
На тлі того, що відбувається в Йорданії, Саудівська Аравія, Бахрейн, Єгипет, Ліван, Кувейт та Ірак заявили про підтримку короля Абдалли II. До них також приєдналися США. “Ми уважно стежимо за повідомленнями і підтримуємо зв’язок з владою Йорданії. Король Абдалла II — ключовий партнер США, і він користується нашою повною підтримкою”, — заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише Reuters.
Довідково
40-річний Хамза бен Хусейн — син покійного короля Хусейна бен Талала і зведений брат короля Абдалли II. У 2004 році його позбавили титулу принца-наступника. Зараз спадкоємцем престолу є 26-річний принц Хусейн бен Абдалла — старший син Абдалли II і королеви Ранії.