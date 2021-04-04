В Иордании членов королевской семьи заподозрили в заговоре против короля
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Иордании арестовали члена королевской семьи Шерифа Хасан бен Заида, бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Басем Авадаллу и еще нескольких человек, сообщило агентство Petra, передает УНН.
Что известно
По его информации, аресты были проведены “по соображениям безопасности”. Задержание Авадаллы также подтвердило агентство Аmmon.
Власти Иордании арестовала около 20 человек по подозрению в заговоре с целью свержения короля, сообщила газета The Washington Post. По ее данным, они также поместили под домашний арест бывшего наследного принца Хамза бен Хусейна. По словам источника, аресты были проведены в связи с “угрозой стабильности страны”.
Однако председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал-майор Юсеф Хунейти опроверг информацию об аресте бывшего наследного принца. В то же время он добавил, что Хамза бен Хусейна попросили прекратить “действия, направленные против безопасности и стабильности Иордании”, пишет Petra.
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Сам бывший наследный принц заявил, что ему не позволили выйти из дворца и связаться с родственниками, пишет Reuters. По словам Хамзы бен Хусейна, командующий армией приказал ему оставаться дома, а его охранников арестовали.
Детали
Власти Иордании считает, что в заговоре участвовал по крайней мере еще один член королевской семьи, а также вожди племен и представители органов безопасности страны, пишет WP. План был “хорошо организован” и заговорщики, вероятно, имели “иностранные связи”, сообщил изданию источник в разведке.
Реакция мировых лидеров
На фоне того, что происходит в Иордании, Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Ливан, Кувейт и Ирак заявили о поддержке короля Абдаллы II. К ним также присоединились США. “Мы внимательно следим за сообщениями и поддерживаем связь с властями Иордании. Король Абдалла II — ключевой партнер США, и он пользуется нашей полной поддержкой”, — заявил представитель Госдепартамента США Вс Прайс, пишет Reuters.
Справка
40-летний Хамза бен Хусейн — сын покойного короля Хусейна бен Талала и сводный брат короля Абдаллы II. В 2004 году его лишили титула принца. Сейчас наследником престола является 26-летний принц Хусейн бен Абдалла — старший сын Абдаллы II и королевы Рании.