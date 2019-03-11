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Зеленський випереджає Порошенка у президентському рейтингу на понад 15% – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Володимир Зеленський упевнено лідирує у рейтингу електоральних симпатій українців. Якби вибори президента відбулися цієї неділі, за нього проголосували б 32,9% тих, хто визначився. На другому місці – Петро Порошенко (17,5%), на третьому – Юлія Тимошенко (15,1%). Четверте місце посідає Анатолій Гриценко (12%), п’яте – Юрій Бойко (6,5%). Такі дані соціологічного дослідження від Active Group, передає УНН. 

У те, що Зеленський стане президентом, вірять 21,2% респондентів – майже стільки ж, як і в перемогу Порошенка (21,7%). У президенство Тимошенко вірять лише 12,4% опитаних.

Водночас Петро Порошенко має найбільший антирейтинг – за нього у жодному разі не проголосують 40% опитаних.
У другому турі Зеленський виграє в будь-якого кандидата. Так, його перевага над Петром Порошенком та Юлією Тимошенко становитиме близько 21%: 44,1% проти 23% – у парі з чинним президентом і 41,1% проти 19,6% – у парі з лідеркою "Батьківщини".

Крім того, 70,9% опитаних вважають, що країні потрібні радикальні зміни, 87% респондентів хочуть піти на вибори.
У рейтингу парламентських партій перше місце посідає політична сила Володимира Зеленського "Слуга народу" (26,4% серед тих, хто визначився). До Верховної Ради також потрапляють "Солідарність" (15,6%), "Батьківщина" (14,9%), "Громадянська позиція" (12,6%) та "Опозиційна платформа – За життя" (5,6%).

Дослідження проводилося з 2 по 5 березня. Опитано 2500 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих територій. Теоретична похибка дослідження не перевищує 2%.

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