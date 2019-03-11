Зеленський випереджає Порошенка у президентському рейтингу на понад 15% – опитування

У те, що Зеленський стане президентом, вірять 21,2% респондентів – майже стільки ж, як і в перемогу Порошенка (21,7%). У президенство Тимошенко вірять лише 12,4% опитаних.



Водночас Петро Порошенко має найбільший антирейтинг – за нього у жодному разі не проголосують 40% опитаних.

У другому турі Зеленський виграє в будь-якого кандидата. Так, його перевага над Петром Порошенком та Юлією Тимошенко становитиме близько 21%: 44,1% проти 23% – у парі з чинним президентом і 41,1% проти 19,6% – у парі з лідеркою "Батьківщини".



Крім того, 70,9% опитаних вважають, що країні потрібні радикальні зміни, 87% респондентів хочуть піти на вибори.

У рейтингу парламентських партій перше місце посідає політична сила Володимира Зеленського "Слуга народу" (26,4% серед тих, хто визначився). До Верховної Ради також потрапляють "Солідарність" (15,6%), "Батьківщина" (14,9%), "Громадянська позиція" (12,6%) та "Опозиційна платформа – За життя" (5,6%).



Дослідження проводилося з 2 по 5 березня. Опитано 2500 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих територій. Теоретична похибка дослідження не перевищує 2%.