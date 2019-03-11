Зеленский опережает Порошенко в президентском рейтинге более чем на 15% – опрос

В то, что Зеленский станет президентом, верят 21,2% респондентов – почти столько же, как и в победу Порошенко (21,7%). В президентство Тимошенко верят только 12,4% опрошенных.



В то же время, у Петра Порошенко самый большой антирейтинг – за него ни в коем случае не проголосуют 40% опрошенных.

Во втором туре Зеленский выигрывает у любого кандидата. Так, его преимущество над Петром Порошенко и Юлией Тимошенко составит около 21%: 44,1% против 23% – в паре с действующим президентом и 41,1% против 19,6% – в паре с лидером "Батькивщины".



Кроме того, 70,9% опрошенных считают, что стране нужны радикальные изменения, 87% респондентов хотят пойти на выборы.



В рейтинге парламентских партий первое место занимает политическая сила Владимира Зеленского "Слуга народа" (26,4% среди тех, кто определился). В Верховную Раду также попадают "Солидарность" (15,6%), "Батькивщина" (14,9%), "Гражданская позиция" (12,6%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (5,6%).



Исследование проводилось со 2 по 5 марта. Опрошено 2500 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность исследования не превышает 2%.