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7 марта, 15:45 • 121830 просмотра

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Зеленский опережает Порошенко в президентском рейтинге более чем на 15% – опрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Владимир Зеленский уверенно лидирует в рейтинге электоральных симпатий украинцев. Если бы выборы президента проходили в это воскресенье, за него проголосовали бы 32,9% тех, кто определился. На втором месте – Петр Порошенко (17,5%), на третьем – Юлия Тимошенко (15,1%). Четвертое место занимает Анатолий Гриценко (12%), пятое – Юрий Бойко (6,5%). Такие данные социологического исследования от Active Group, передает УНН. 

В то, что Зеленский станет президентом, верят 21,2% респондентов – почти столько же, как и в победу Порошенко (21,7%). В президентство Тимошенко верят только 12,4% опрошенных.

В то же время, у Петра Порошенко самый большой антирейтинг – за него ни в коем случае не проголосуют 40% опрошенных.
Во втором туре Зеленский выигрывает у любого кандидата. Так, его преимущество над Петром Порошенко и Юлией Тимошенко составит около 21%: 44,1% против 23% – в паре с действующим президентом и 41,1% против 19,6% – в паре с лидером "Батькивщины".

Кроме того, 70,9% опрошенных считают, что стране нужны радикальные изменения, 87% респондентов хотят пойти на выборы.

В рейтинге парламентских партий первое место занимает политическая сила Владимира Зеленского "Слуга народа" (26,4% среди тех, кто определился). В Верховную Раду также попадают "Солидарность" (15,6%), "Батькивщина" (14,9%), "Гражданская позиция" (12,6%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (5,6%).

Исследование проводилось со 2 по 5 марта. Опрошено 2500 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность исследования не превышает 2%.

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