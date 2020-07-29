Зеленський відреагував на обстріли на Донбасі попри перемир’я

“Що стосується сталого припинення вогню, це — головний пункт у мінському процесі, не тільки на наших засіданнях в „нормандському процесі“... це просто головний пункт, якщо ми хочемо припинити війну, повернути наші території і людей. Бо без припинення вогню нічого не буде. Чи можемо ми сказати, що ми домовились про припинення вогню — так. Чи можемо сказати, що нема жодних поодиноких пострілів — ні. Вони є, вони існують, тому що це — близько 420 км контактної лінії, і проконтролювати все дуже складно”, — сказав Зеленський.

Говорячи про українських військових, він зазначив, що “вони в нас дуже потужні, вони герої, і якщо буде здійснюватись якась річ, серйозна атака, серйозні постріли, які виходять з рамок, про що ми домовились — вони будуть дуже потужно відповідати”.

“Ми будемо робити все щоб зберегти перемир’я. ми бачимо, що сьогодні ми це виконуємо 100%. Що стосується тієї сторони — все буде залежити, я впевнений, від Російської Федерації, чи вона зможе так само все контролювати і чи вони зможуть дотримуватись тих домовленостей, які у нас були. Ми побачимо”, — додав Глава держави.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ зареєстрували 111 порушень домовленості про додаткові заходи щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі, які вступили в силу 27 липня