Зеленський відреагував на обстріли на Донбасі попри перемир’я
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли, що були здійснені бойовиками після запровадження режиму припинення вогню на Донбасі. Про це Глава держави сказав під час відвідання “Охматдиту” з нагоди відкриття другої черги нового корпусу, передає кореспондент УНН.
“Що стосується сталого припинення вогню, це — головний пункт у мінському процесі, не тільки на наших засіданнях в „нормандському процесі“... це просто головний пункт, якщо ми хочемо припинити війну, повернути наші території і людей. Бо без припинення вогню нічого не буде. Чи можемо ми сказати, що ми домовились про припинення вогню — так. Чи можемо сказати, що нема жодних поодиноких пострілів — ні. Вони є, вони існують, тому що це — близько 420 км контактної лінії, і проконтролювати все дуже складно”, — сказав Зеленський.
Говорячи про українських військових, він зазначив, що “вони в нас дуже потужні, вони герої, і якщо буде здійснюватись якась річ, серйозна атака, серйозні постріли, які виходять з рамок, про що ми домовились — вони будуть дуже потужно відповідати”.
“Ми будемо робити все щоб зберегти перемир’я. ми бачимо, що сьогодні ми це виконуємо 100%. Що стосується тієї сторони — все буде залежити, я впевнений, від Російської Федерації, чи вона зможе так само все контролювати і чи вони зможуть дотримуватись тих домовленостей, які у нас були. Ми побачимо”, — додав Глава держави.
Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ зареєстрували 111 порушень домовленості про додаткові заходи щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі, які вступили в силу 27 липня