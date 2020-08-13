Зеленський: Україна передала ОБСЄ новий список на обмін

“Ми до ОБСЄ вже передали новий список (осіб для взаємного звільнення — ред.). ОБСЄ підтвердила наш список на обмін, там близько 100 людей. Зараз ми чекаємо від тієї сторони, що вони теж нададуть свій узгоджений список, і потім ОБСЄ повинна визначитися у нашому форматі Україна — Росія — ОБСЄ у Тристоронній групі, коли може технічно робитися обмін”, — зазначив Президент.

Глава держави зауважив, що на засіданні ТКГ також будуть розглянуті питання щодо розмінування територій та безпекові питання.

Нагадаємо, раніше глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що Київ передав посередникам в ОБСЄ список із приблизно 100 осіб. Керівник Офісу Президента також повідомив, що із бойовиками було погоджено три нові ділянки для розведення військ.