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Зеленський у США нагородив лікарів, які займаються реабілітацією українських воїнів

Київ • УНН

 • 200906 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. В рамках візиту до США президент Володимир Зеленський відвідав клініку Staten Island University Hospital, де проходять лікування поранені українські військовослужбовці. Голова держави нагородив відзнаками людей, що допомагають бійцям в реабілітації. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН

Деталі

Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

  • фізіотерапевта клініки Staten Island University Hospital Ocean Breeze Ребекку Гонзале;
  • президента і генерального директора корпорації Northwell Health Майкла Даулінга;
  • старшого фізіотерапевта клініки Staten Island University Hospital Ocean Breeze Пітера Леоне.

Також Володимир Зеленський вручив відзнаку Глави держави «Золоте серце» президенту й засновнику Kind Deeds неприбуткової організації Олександру Рубцову, яка допомагає у протезуванні та реабілітації українських воїнів.

Доповнення

В нью-йоркській лікарні президент поспілкувався з лікарями та відзначив нагородами воїнів.

Нагадаємо

Ввечері 18 вересня президент Зеленський та перша леді прибули до Сполучених Штатів. У рамках візиту вони візьмуть участь в Генеральній асамблеї та зустрінуться з очільниками різних країн та організацій.

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