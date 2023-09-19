Зеленський у США нагородив лікарів, які займаються реабілітацією українських воїнів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В рамках візиту до США президент Володимир Зеленський відвідав клініку Staten Island University Hospital, де проходять лікування поранені українські військовослужбовці. Голова держави нагородив відзнаками людей, що допомагають бійцям в реабілітації. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.
Деталі
Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:
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- фізіотерапевта клініки Staten Island University Hospital Ocean Breeze Ребекку Гонзале;
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- президента і генерального директора корпорації Northwell Health Майкла Даулінга;
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- старшого фізіотерапевта клініки Staten Island University Hospital Ocean Breeze Пітера Леоне.
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Також Володимир Зеленський вручив відзнаку Глави держави «Золоте серце» президенту й засновнику Kind Deeds неприбуткової організації Олександру Рубцову, яка допомагає у протезуванні та реабілітації українських воїнів.
Доповнення
В нью-йоркській лікарні президент поспілкувався з лікарями та відзначив нагородами воїнів.
Нагадаємо
Ввечері 18 вересня президент Зеленський та перша леді прибули до Сполучених Штатів. У рамках візиту вони візьмуть участь в Генеральній асамблеї та зустрінуться з очільниками різних країн та організацій.