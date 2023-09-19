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Зеленский в США наградил врачей, которые занимаются реабилитацией украинских воинов

Зеленский в США наградил врачей, которые занимаются реабилитацией украинских воинов

Киев • УНН

 • 200902 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В рамках визита в США президент Владимир Зеленский посетил клинику Staten Island University Hospital, где проходят лечение раненые украинские военнослужащие. Глава государства наградил наградами людей, помогающих бойцам в реабилитации. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН

Детали

Зеленский наградил орденом «За заслуги» ІІІ степени:

  • физиотерапевта клиники Staten Island University Hospital Ocean Breeze Ребекку Гонзале;
  • президента и генерального директора корпорации Northwell Health Майкла Даулинга;
  • старшего физиотерапевта клиники Staten Island University Hospital Ocean Breeze Питера Леоне.

Также Владимир Зеленский вручил награду Главы государства «Золотое сердце» президенту и основателю Kind Deeds неприбыльной организации Александру Рубцову, которая помогает в протезировании и реабилитации украинских воинов.

Дополнение

В нью-йоркской больнице президент пообщался с врачами и отметил наградами воинов.

Напомним

Вечером 18 сентября президент Зеленский и первая леди прибыли в Соединенные Штаты. В рамках визита они примут участие в Генеральной ассамблее и встретятся с руководителями разных стран и организаций.

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