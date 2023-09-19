Зеленский в США наградил врачей, которые занимаются реабилитацией украинских воинов

Детали

Зеленский наградил орденом «За заслуги» ІІІ степени:



физиотерапевта клиники Staten Island University Hospital Ocean Breeze Ребекку Гонзале;



президента и генерального директора корпорации Northwell Health Майкла Даулинга;



старшего физиотерапевта клиники Staten Island University Hospital Ocean Breeze Питера Леоне.



Также Владимир Зеленский вручил награду Главы государства «Золотое сердце» президенту и основателю Kind Deeds неприбыльной организации Александру Рубцову, которая помогает в протезировании и реабилитации украинских воинов.

Дополнение

В нью-йоркской больнице президент пообщался с врачами и отметил наградами воинов.

Напомним

Вечером 18 сентября президент Зеленский и первая леди прибыли в Соединенные Штаты. В рамках визита они примут участие в Генеральной ассамблее и встретятся с руководителями разных стран и организаций.