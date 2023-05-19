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Зеленський у Саудівській Аравії зустрівся зі спадкоємним принцом: зацікавлений у допомозі Ер-Ріяда зі звільненням бранців з полону рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Королівства Саудівська Аравія із зустрічі зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Сторони зокрема обговорили питання допомоги Ер-Ріяда зі звільнення бранців з російського полону, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.

Деталі

"Глава держави відзначив успішну участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених і висловив зацікавленість у продовженні спільних зусиль заради звільнення бранців", - вказано у повідомленні.

Під час зустрічі, як вказано, Президент України поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію в нашій країні та протидію російському агресору.

Зеленський також розповів про "головні елементи української мирної ініціативи – формули миру, яка має на меті зупинення війни та відновлення миру". І подякував спадкоємному принцу Саудівської Аравії "за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та принципову позицію в межах міжнародних організацій".

Спадкоємний принц Саудівської Аравії, як повідомляється, підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну та відновлення нашої держави.

Президент запросив Мухаммада бін Салмана аль Сауда відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Саудівської Аравії, де виступить на саміті Ліги арабських держав і зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом.

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