Зеленський у Саудівській Аравії зустрівся зі спадкоємним принцом: зацікавлений у допомозі Ер-Ріяда зі звільненням бранців з полону рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Королівства Саудівська Аравія із зустрічі зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Сторони зокрема обговорили питання допомоги Ер-Ріяда зі звільнення бранців з російського полону, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.
Деталі
"Глава держави відзначив успішну участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених і висловив зацікавленість у продовженні спільних зусиль заради звільнення бранців", - вказано у повідомленні.
Під час зустрічі, як вказано, Президент України поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію в нашій країні та протидію російському агресору.
Зеленський також розповів про "головні елементи української мирної ініціативи – формули миру, яка має на меті зупинення війни та відновлення миру". І подякував спадкоємному принцу Саудівської Аравії "за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та принципову позицію в межах міжнародних організацій".
Спадкоємний принц Саудівської Аравії, як повідомляється, підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну та відновлення нашої держави.
Президент запросив Мухаммада бін Салмана аль Сауда відвідати Україну з візитом.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Саудівської Аравії, де виступить на саміті Ліги арабських держав і зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом.