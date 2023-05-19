Зеленский в Саудовской Аравии встретился с наследным принцем: заинтересован в помощи Эр-Рияда с освобождением людей из плена рф

Детали

"Глава государства отметил успешное участие Саудовской Аравии в возвращении из российского плена 10 иностранных военнопленных и выразил заинтересованность в продолжении совместных усилий ради освобождения пленников", - указано в сообщении.

Во время встречи, как указано, Президент Украины проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью в нашей стране и противодействии российскому агрессору.

Зеленский также рассказал о "главных элементах украинской мирной инициативы – формулы мира, которая имеет целью остановить войну и восстановить мир". И поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии "за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и принципиальную позицию в рамках международных организаций".

Наследный принц Саудовской Аравии, как сообщается, подтвердил заинтересованность в инвестициях в Украину и восстановлении нашего государства.

Президент пригласил Мухаммада бин Салмана аль Сауда посетить Украину с визитом.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Саудовскую Аравию, где выступит на саммите Лиги арабских государств и встретится с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом.