Зеленський: у нас буде окрема розмова з виробниками та постачальниками масок щодо цінових спекуляцій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на здоров’ї українців не можна заробляти, тож окрема розмова в держави буде з виробниками та постачальниками масок, які продають їх за спекуляційними цінами. Про це він повідомив на виїзному позачерговому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Є дійсно такі речі, на яких не можна заробляти – це війна і здоров’я людей. Зараз в аптеках ціна деяких тестів перевищує 10 тисяч грн, тому в нас буде окрема розмова і з виробниками, і з постачальниками щодо спекуляційних цін", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що після появи інформації про поширення у світі коронавірусної інфекції, в Україні з’явився новий вид контрабанди – медичні маски.
Також нагадаємо, що 11 березня у ДПСУ повідомили, що на кордоні з Польщею у Волинській області правоохоронці виявили у багажному відділені автівки партію медичних масок, орієнтовною вартістю майже 365 тисяч гривень.