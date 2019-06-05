Зеленський у Брюсселі побував на “вечірці” із зятем Трампа і Могеріні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. У вівторок увечері у Брюсселі відбулась вечеря за участі високих представників США, держав та інституцій ЄС і Президента України Володимира Зеленського. Про це написав на своїй сторінці у Twitter посол США в ЄС Гордон Сондленд, який оприлюднив фото зі спільного заходу, передає УНН.

“Учора ввечері мав честь приймати за вечерею декількох ключових європейських лідерів і високопоставлених урядовців з Вашингтону, організованої задля сприяння розбудові вже існуючого важливого для США та ЄС партнерства”, — написав посол.

Він висловив вдячність тим, хто відвідав захід: міністру енергетики США Ріку Перрі, зятю Президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, голові Європарламенту Антоніо Таяні, верховній представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріці Могеріні, президенту Польщі Анжею Дуді, прем’єру Румунії Віоріці Денчиле, Президенту України Володимиру Зеленському, а також прем’єр-міністру Грузії Мамуці Бахтадзе.

Нагадаємо, 5 червня президент Європейської ради Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі о 14:20 за Брюсселем.

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