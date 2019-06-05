Зеленський у Брюсселі побував на “вечірці” із зятем Трампа і Могеріні

КИЇВ. 5 червня. УНН. У вівторок увечері у Брюсселі відбулась вечеря за участі високих представників США, держав та інституцій ЄС і Президента України Володимира Зеленського. Про це написав на своїй сторінці у Twitter посол США в ЄС Гордон Сондленд, який оприлюднив фото зі спільного заходу, передає УНН.