Зеленський у Брюсселі обговорить шляхи тиску на Росію заради припинення війни
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі матиме низку зустрічей на найвищому рівні, на яких він планує обговорити, як разом з ЄС тиснути на Россію, щоб припинити війну. Про це на своїй сторінці у Facebook написав сам Президент, передає УНН.
“Прилетів до Брюсселя. Попереду — низка зустрічей на найвищому рівні. Але з голови не йде 5-річний Кирило. І ще сотні дітей, які загинули від куль дорослих на сході України”, — написав Президент.
Він повідомив, що, за даними моніторингової місії ООН, на 1 червня цього року на Донбасі втратили життя 147 маленьких українців: 98 хлопчиків, 49 дівчаток. Поранено 363 дитини.
Близько 200 тисяч дітей є внутрішньо переміщеними особами, а статус жертв війни отримали майже 23 тисячі дітей. Для десятків тисяч ця війна обернулася насильством — психологічним, сексуальним, фізичним, зазначив Президент.
“Сьогодні, в Міжнародний день безневинних дітей, я користуюся нагодою, щоб іще раз нагадати нашим європейським друзям ці жахливі цифри й закликати Росію припинити війну. Заради того, щоб зберегти життя, зокрема дітей. Звісно, закликів замало. Тому мої розмови з лідерами Європи почнуться сьогодні з питання — як ми разом будемо тиснути на агресора? Як ми примушуватимемо його до миру?” — написав він.
Зеленський заявив, що вірить, що разом вдасться знайти рішення.
Нагадаємо, Презиент України прибув до Брюсселя.