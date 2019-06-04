Зеленський у Брюсселі обговорить шляхи тиску на Росію заради припинення війни

КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі матиме низку зустрічей на найвищому рівні, на яких він планує обговорити, як разом з ЄС тиснути на Россію, щоб припинити війну. Про це на своїй сторінці у Facebook написав сам Президент, передає УНН.