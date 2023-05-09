Зеленський: це лише питання часу, коли теперішній агресор програє, як той, що програв 78 років тому

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"Сьогодні ми всі змогли побачити: коли державі повернуто чесну історію, то послідовність подій набуває особливого сенсу.

Учора, 8 травня, Європа та світ згадували про спільну перемогу над агресією нацизму, про капітуляцію того зла. А сьогодні, 9 травня, ми разом з усією вільною Європою, відзначаючи День Європи, вшановуємо досягнення, якого просто не було б, якби не було перемоги над нацизмом. Не було б у нас такої обʼєднаної Європи – Європи без агресій і реваншизму, Європи, що поважає різні культури, яка долає суперечки виключно у правовій площині і яка пишається різноманіттям на нашому континенті.

Що більше люди знатимуть чесну історію, що більше бачитимуть спільне між жорстокими агресіями ХХ і ХХІ століть, то більше цінуватимуть цю послідовність. День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а одразу за ним – День Європи, Європи як реалізованої мрії про мирний континент.

І це лише питання часу, коли ми зможемо відновити сталий і справедливий мир для нашої частини Європи, для України. Це лише питання часу, коли й теперішній агресор програє, як той агресор, що програв 78 років тому, коли й російський реваншизм буде роздавлений хоробрістю наших воїнів та спільною силою вільного світу", - підкреслив Президент.

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Глава держави також зазначив, що сьогоднішній День Європи Україна відзначала разом з Європою. Зокрема, візит Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн був і символічним саме в цей день, і дуже продуктивним.

"Ми обговорили й нашу оборону – те, чого маємо досягти, і те, чого очікуємо від партнерів. Обговорили санкційний тиск на росію, активно готуємо разом із Європою 11-й санкційний пакет проти росії. Обговорили наші політичні перспективи у європейській інтеграції. Звичайно, обговорили й експортну суперечку із нашими сусідами в ЄС. Маємо подолати її в чіткому дусі наявної між нами договірної бази", - сказав Зеленський.

Президент країни подякував Урсулі фон дер Ляєн за участь у зустрічі партнерів, які працюють задля створення трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

Крім цього, Володимир Зеленський зазначив, що провів зустріч зі спільнотами європейських університетів Британії, Швеції, Франції, Італії, Іспанії, Угорщини, а також з українськими студентами.

"Поговорили з ними про сміливість, яка завжди буде потрібною Європі, та про те, як ми всі разом можемо наблизити нашу спільну перемогу", - підсумував Президент.

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