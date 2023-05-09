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Зеленский: это лишь вопрос времени, когда нынешний агрессор проиграет, как тот, который проиграл 78 лет назад

Зеленский: это лишь вопрос времени, когда нынешний агрессор проиграет, как тот, который проиграл 78 лет назад

Киев • УНН

 • 328328 просмотра

КИЕВ. 9 мая УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что является лишь вопросом времени - когда и нынешний агрессор проиграет, как тот агрессор, который проиграл 78 лет назад, передает УНН.

Цитата

"Сегодня мы все смогли увидеть: когда государству возвращена честная история, то последовательность событий приобретает особый смысл.

Вчера, 8 мая, Европа и мир вспоминали о совместной победе над агрессией нацизма, о капитуляции того зла. А сегодня, 9 мая, мы вместе со всей свободной Европой, отмечая День Европы, чествуем достижение, которого просто не было бы, если бы не было победы над нацизмом. Не было бы у нас такой объединенной Европы – Европы без агрессий и реваншизма, Европы, уважающей разные культуры, преодолевающей споры исключительно в правовой плоскости и гордящейся многообразием на нашем континенте.

Чем больше люди будут знать честную историю, чем больше будут видеть общее между жестокими агрессиями ХХ и XXI веков, тем больше будут ценить эту последовательность. День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а сразу за ним – День Европы, Европы как реализованной мечты о мирном континенте.

И это лишь вопрос времени, когда мы сможем восстановить устойчивый и справедливый мир для нашей части Европы, для Украины. Это лишь вопрос времени, когда и нынешний агрессор проиграет, как тот агрессор, проигравший 78 лет назад, когда и российский реваншизм будет раздавлен храбростью наших воинов и общей силой свободного мира", - подчеркнул Президент.

Детали

Глава государства также отметил, что сегодняшний День Европы Украина отмечала вместе с Европой. В частности, визит Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен был и символическим именно в этот день, и очень продуктивным.

"Мы обсудили и нашу оборону – то, чего должны достичь, и то, чего ожидаем от партнеров. Обсудили санкционное давление на россию, активно готовим вместе с Европой 11-й санкционный пакет против россии. Обсудили наши политические перспективы в европейской интеграции. Конечно, обсудили и экспортный спор с нашими соседями в ЕС. Должны преодолеть его в четком духе имеющейся между нами договорной базы", - сказал Зеленский.

Президент страны поблагодарил  Урсулу фон дер Ляйен за участие во встрече партнеров, которые работают для создания трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. 

Кроме этого, Владимир Зеленский отметил, что провел встречу с сообществами европейских университетов Британии, Швеции, Франции, Италии, Испании, Венгрии, а также с украинскими студентами.

"Поговорили с ними о смелости, которая всегда будет нужна Европе, и о том, как мы все вместе можем приблизить нашу общую победу", - подытожил Президент.

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