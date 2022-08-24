Зеленський та перша леді у День Незалежності вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні у День Незалежності України президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує УНН.
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"Зранку президентське подружжя прибуло до пам’ятного хреста на місці загибелі учасників Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва. Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки біля хреста і вклонилися, вшановуючи пам'ять полеглих за свободу", - ідеться у повідомленні.
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Також Зеленський та перша леді поклали квіти до Стіни пам'яті поблизу Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.
"Була вишикувана рота почесної варти та пролунали звуки сурми. Пам’ять українських героїв вшанували хвилиною мовчання", - повідомили в ОП.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський в День Незалежності заявив, що кінець війни для України – це не мир, а перемога. Перемога, в якій Україна повертає всі свої території, включаючи Крим та Донбас.