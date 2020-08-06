Зеленський та Федоров провели зустріч із потенційними інвесторами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров провели зустріч із потенційними інвесторами, які готові інвестувати у проекти у Запорізькій області. Про це Федоров написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Вчора разом з Президентом провели зустріч із потенційними інвесторами, котрі планують інвестувати у проекти на території рідного Запорізького краю", - пише він.
Зазначається, що один із проектів — дата-центр, який стане маяком для інвестицій у цифрову економіку України для інших міжнародних партнерів.
"Готовий бути інвестиційною нянею, татом, ким завгодно, щоб в Україну заходили мільярдні інвестиції, та ще й у сферу цифрової трансформації", - додав він.
Нагадаємо, точками росту української економіки будуть розвиток промисловості, збільшення переробки в аграрному секторі, підтримка малого та середнього бізнесу, а також залучення внутрішніх інвестицій.