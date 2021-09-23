Зеленський: світ провалив іспит на COVID-19 – іспит на єдність

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Світ провалив іспит на єдність у боротьбі з викликами пандемії коронавірусу. Про це під час виступу на ГА ООН заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

Ми всі грались у рівність. Грали у єдність, де одна справа — ділити спільні цілі, а інша — спільно ділити вакцини, що дають життя. Виявилося, що у статтях про рівність як у рекламі є зірочка і надпис дрібним шрифтом — "всі ми люди, всі в одному човні, але рятувальні шлюпки першими отримають пасажири першого класу", — заявив Зеленський.

Деталі

Зокрема, президент відзначив, що Україна не чекала допомоги від інших і допомагала іншим, не чекаючи подяки, відправляючи до Італії своїх медиків, необхідні засоби.

Доповнення

В понеділок ввечері в Офісі президента повідомили, що Зеленський прибув у США для виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Зокрема, Зеленський в Нью-Йорку вже встиг дати інтерв’ю, в якому заявив, що Україна шукає рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський має на меті консолідувати ще більше підтримку світу для нашої держави. Зі слів Кулеби, у Нью-Йорку Президент зустрінеться і з Генеральним секретарем ООН, і з Генеральним секретарем НАТО, і з лідерами декількох важливих держав, проведе окрему зустріч із іноземними інвесторами.

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