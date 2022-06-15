Зеленський: Сполучені Штати оголосили про новий пакет підтримки на мільярд доларів

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Зеленський розповів про важливу розмову з Президентом Америки Байденом. Сполучені Штати оголосили про нове посилення нашого захисту — новий пакет підтримки на мільярд доларів. Це береговий захист, артилерія, сучасні ракетні системи.

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“Вдячний за цю підтримку, вона особливо вагома передусім для нашої оборони на Донбасі. Вдячний і за лідерство в мобілізації допомоги всіх партнерів. Є й новий пакет гуманітарної підтримки для України — на чверть мільярда доларів США”, — йдеться у зверненні.

Очільники держав обговорили також і тактичну ситуацію на полі бою, і те, як прискорити перемогу України.

“Санкції, політика, економічна взаємодія — готуємося до нових кроків”, — додав Зеленський.

Нагадаємо

США та партнери підготували понад 1000 українських військових до використання іноземної військової техніки.