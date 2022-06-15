Зеленський: Сполучені Штати оголосили про новий пакет підтримки на мільярд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати оголосили про новий пакет підтримки на мільярд доларів. Про це інформує УНН.
Деталі
Зеленський розповів про важливу розмову з Президентом Америки Байденом. Сполучені Штати оголосили про нове посилення нашого захисту — новий пакет підтримки на мільярд доларів. Це береговий захист, артилерія, сучасні ракетні системи.
Цитата
“Вдячний за цю підтримку, вона особливо вагома передусім для нашої оборони на Донбасі. Вдячний і за лідерство в мобілізації допомоги всіх партнерів. Є й новий пакет гуманітарної підтримки для України — на чверть мільярда доларів США”, — йдеться у зверненні.
Очільники держав обговорили також і тактичну ситуацію на полі бою, і те, як прискорити перемогу України.
“Санкції, політика, економічна взаємодія — готуємося до нових кроків”, — додав Зеленський.
Нагадаємо
США та партнери підготували понад 1000 українських військових до використання іноземної військової техніки.