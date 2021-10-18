Зеленський скликає парламент на євродень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський просить скликати позачергове засідання парламенту. Про це йдеться на сайті партії “Слуг Народу”, передає УНН.
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Зокрема, на засіданні Зеленський просить Раду розглянути питання, необхідні для поглиблення євроінтеграції України.
Він пропонує ухвалити:
— Зміни до законів про охорону прав на сорти рослин та про насіння і садіжвний матеріал (№ 3680-д).
— Про енергетичну ефективність (№ 4507).
— Про розвиток високоефективної когенерації (№ 4527).
— Про розвиток виробництва біометану (№ 5464).
— Про створення Нацкомісії з держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (№ 6055).
— Про приведення вітчизняного законодавства до вимог ЄС у сфері дитячого харчування (№ 4554).
— Приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу (№ 0094).
Крім того, Зеленський просить ратифікувати низку документів:
— Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації (№ 0075).
— Угоду між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом (№ 0089).
— Угоду між Кабміном та урядом Естонії про технічне та фінансове співробітництво (№ 0108).
— Угоду між Кабміном та урядом Данії про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ (№ 0111).
— Лист про внесення змін № 3 до фінансової угоди (проєкт “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0113).
— Угоду про внесок між Україною та ЄБРР щодо участі нашої держави у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (№ 0120).
— Гарантійну угоду “Проєкт розвитку АТ „Укрпошта“: Логістична мережа та сільське відділення” між Україною та ЄБРР (№ 0123).
Попередньо таке позачергове засідання може відбутися у четвер, 21 жовтня.
Нагадаємо
Раніше на засіданні погоджувальної ради голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що у четвер в парламенті може відбутись додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам.