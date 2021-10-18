Зеленський скликає парламент на євродень

Деталі

Зокрема, на засіданні Зеленський просить Раду розглянути питання, необхідні для поглиблення євроінтеграції України.

Він пропонує ухвалити:

— Зміни до законів про охорону прав на сорти рослин та про насіння і садіжвний матеріал (№ 3680-д).

— Про енергетичну ефективність (№ 4507).

— Про розвиток високоефективної когенерації (№ 4527).

— Про розвиток виробництва біометану (№ 5464).

— Про створення Нацкомісії з держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (№ 6055).

— Про приведення вітчизняного законодавства до вимог ЄС у сфері дитячого харчування (№ 4554).

— Приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу (№ 0094).



Крім того, Зеленський просить ратифікувати низку документів:

— Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації (№ 0075).

— Угоду між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом (№ 0089).

— Угоду між Кабміном та урядом Естонії про технічне та фінансове співробітництво (№ 0108).

— Угоду між Кабміном та урядом Данії про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ (№ 0111).

— Лист про внесення змін № 3 до фінансової угоди (проєкт “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0113).

— Угоду про внесок між Україною та ЄБРР щодо участі нашої держави у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (№ 0120).

— Гарантійну угоду “Проєкт розвитку АТ „Укрпошта“: Логістична мережа та сільське відділення” між Україною та ЄБРР (№ 0123).

Попередньо таке позачергове засідання може відбутися у четвер, 21 жовтня.

Нагадаємо

Раніше на засіданні погоджувальної ради голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що у четвер в парламенті може відбутись додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам.