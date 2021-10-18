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Зеленський скликає парламент на євродень

Зеленський скликає парламент на євродень

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський просить скликати позачергове засідання парламенту. Про це йдеться на сайті партії “Слуг Народу”, передає УНН.

Деталі

Зокрема, на засіданні Зеленський просить Раду розглянути питання, необхідні для поглиблення євроінтеграції України.

Він пропонує ухвалити:

— Зміни до законів про охорону прав на сорти рослин та про насіння і садіжвний матеріал (№ 3680-д).
— Про енергетичну ефективність (№ 4507).
— Про розвиток високоефективної когенерації (№ 4527).
— Про розвиток виробництва біометану (№ 5464).
— Про створення Нацкомісії з держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (№ 6055).
— Про приведення вітчизняного законодавства до вимог ЄС у сфері дитячого харчування (№ 4554).
— Приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу (№ 0094).


Крім того, Зеленський просить ратифікувати низку документів:

— Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації (№ 0075).
— Угоду між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом (№ 0089).
— Угоду між Кабміном та урядом Естонії про технічне та фінансове співробітництво (№ 0108).
— Угоду між Кабміном та урядом Данії про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ (№ 0111).
— Лист про внесення змін № 3 до фінансової угоди (проєкт “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0113).
— Угоду про внесок між Україною та ЄБРР щодо участі нашої держави у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (№ 0120).
— Гарантійну угоду “Проєкт розвитку АТ „Укрпошта“: Логістична мережа та сільське відділення” між Україною та ЄБРР (№ 0123).

Попередньо таке позачергове засідання може відбутися у четвер, 21 жовтня.

Нагадаємо

Раніше на засіданні погоджувальної ради голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що у четвер в парламенті може відбутись додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам.

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