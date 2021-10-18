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Зеленский созывает парламент на евродень

Зеленский созывает парламент на евродень

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский просит созвать внеочередное заседание парламента. Об этом говорится на сайте партии "Слуг народа", передает УНН.

Детали

В частности, на заседании Зеленский просит Раду рассмотреть вопросы, необходимые для углубления евроинтеграции Украины.

Он предлагает принять:

— Изменения в законы об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочный материал (№ 3680-д).
— Об энергетической эффективности (№ 4507).
— О развитии высокоэффективной когенерации (№ 4527).
— О развитии производства биометана (№ 5464).
— О создании Нацкомиссии по госрегулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи (№ 6055).
— О приведении отечественного законодательства к требованиям ЕС в сфере детского питания (№ 4554).
— Присоединение Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№ 0094).

Кроме того, Зеленский просит ратифицировать ряд документов:

— Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечению сохранности информации (№ 0075).
— Соглашение между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом (№ 0089).
— Соглашение между Кабмином и правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве (№ 0108).
— Соглашение между Кабмином и правительством Дании об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений (№ 0111).
— Письмо о внесении изменений № 3 к финансовой сделки (проект “Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины”) между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0113).
— Соглашение о вкладе между Украиной и ЕБРР относительно участия нашего государства в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (№ 0120).
— Гарантийное соглашение “Проект развития АО „Укрпочта“: Логистическая сеть и сельское отделение” между Украиной и ЕБРР (№ 0123).

Предварительно такое внеочередное заседание может состояться в четверг, 21 октября.

Напомним

Ранее на заседании согласительного совета председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что в четверг в парламенте может состояться дополнительная внеочередная сессия, посвященная евроинтеграционным законам.

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