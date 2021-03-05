Зеленський, Шмигаль, Порошенко: українці не довіряють більшості політиків

Цитата:

"Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 43% опитаних, не довіряють – 55%. Юлії Тимошенко довіряють 28%, не довіряють – 70%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 73%. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%. Денису Шмигалю довіряють 15%, не довіряють – 50%, майже третина не чули про такого", - йдеться у результатах дослідження.

Також повідомляється, що Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють – 70%, не знають його – 12%. Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють 32%, не знають – 54%. Оксані Марченко довіряють 11%, не довіряють – 50%, не знають її – 31%. Сергію Стерненку довіряють 10%, не довіряють – 26%, не знають його – 58%.

Довідково

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 року.

Доповнення

За даними опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2-3 березня, на президентських виборах Володимира Зеленського готові підтримати 22,5% українців, в кінці лютого це число становило 23,1%.



Нагадаємо, Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з ним розмов про відставку не було.



