Зі мною розмов про відставку не було - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з ним розмов про відставку не було. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
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"Зі мною жодних розмов про відставку нізвідки не було протягом всього часу, останнього також. Все інше, я просто скажу, не читайте Telegram-канали, там чутки, плітки. Офіційна інформація коли буде, ми її озвучимо", - сказав Шмигаль.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко запевнив, що наразі не ведуться консультації щодо нового кандидата на посаду прем'єр-міністра України.
Нагадаємо, політолог назвав слабкі ланки серед членів Кабміну.