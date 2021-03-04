Зі мною розмов про відставку не було - Шмигаль

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"Зі мною жодних розмов про відставку нізвідки не було протягом всього часу, останнього також. Все інше, я просто скажу, не читайте Telegram-канали, там чутки, плітки. Офіційна інформація коли буде, ми її озвучимо", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко запевнив, що наразі не ведуться консультації щодо нового кандидата на посаду прем'єр-міністра України.

Нагадаємо, політолог назвав слабкі ланки серед членів Кабміну.



