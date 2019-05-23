Зеленський щодо інновацій: один я нічого не можу змінити

"Я вам чесно скажу, один я нічого не можу змінити, ми можемо зробити це разом, у вас у всіх у мозку більше, ніж у мене. Я точно не хочу вам сьогодні обіцяти, що ми зробимо найближчим часом гіперлуп та інше, але я знаю точно, чому я тут, і те, що ми можемо зробити разом", - сказав Зеленський.

Коментуючи металошукачі, Зеленський заявив, що серед учасників форуму є людина, яка придумає альтернативу рамкам.

"Що нам заважає? Таке відчуття, що в нас імунітет до майбутнього, але насправді я впевнений, що Ви створюєте великі речі, якими чиновники не користуються", - додав Зеленський.

За його словами, треба припинити просто говорити, а почати нарешті щось робити, використовувати інновації, наприклад, зробити інфраструктуру для електромобілів та безпілотних апаратів.

Нагадаємо, у ЄС нагадали Зеленському про його обіцянки.