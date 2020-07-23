Зеленський розповів, в якому форматі хотів би бачити візити іноземних президентів

"Це був не просто офіційний візит в Україну президента Швейцарії (Симонетти Соммаруги - ред.), це дійсно триденна серйозна зустріч, це діалог, підписання важливих угод. Це підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності. Не просто побачити Київ і поїхати - сьогодні у нас дійсно серйозний візит, в тому форматі в якому ми розраховуємо в Україні, що й будуть наступні зустрічі на високому рівні всіх президентів, які приїжджають в Україну. Для мене особисто важливо, щоб президенти інших країн дивились і бачила Україну, яка - не тільки наш Київ, а бачили різні місця нашої прекрасної України", - зазначив Глава держави.

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга відвідали КП “Компанія “Вода Донбасу”.