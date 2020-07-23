Зеленський розповів, в якому форматі хотів би бачити візити іноземних президентів

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19 березня, 18:42 • 82694 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 126032 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 110809 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 125524 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 130748 перегляди

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Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 122599 перегляди

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19 березня, 06:32 • 163837 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Важливо, щоб лідери інших держав під час візиту в Україну бачили не тільки Київ. Про це сказав Президент Володимир Зеленський журналістам під час візиту на Донбас, передає кореспондент УНН.

"Це був не просто офіційний візит в Україну президента Швейцарії (Симонетти Соммаруги - ред.), це дійсно триденна серйозна зустріч, це діалог, підписання важливих угод. Це підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності. Не просто побачити Київ і поїхати - сьогодні у нас дійсно серйозний візит, в тому форматі в якому ми розраховуємо в Україні, що й будуть наступні зустрічі на високому рівні всіх президентів, які приїжджають в Україну. Для мене особисто важливо, щоб президенти інших країн дивились і бачила Україну, яка - не тільки наш Київ, а бачили різні місця нашої прекрасної України", - зазначив Глава держави.

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга відвідали КП “Компанія “Вода Донбасу”.

Українські Національні Новини

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