Зеленський розповів, що в нього понад місяць не було вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що в нього понад місяць не було вихідних. Про це він сказав у фільмі "Рік Президента Зеленського", передає УНН.
“Більше місяця не було вихідних. Ми ж домовлялись, що не будемо жалітися на життя. Тобто, це круто, не було вихідних. Ну, значить, що ти комусь потрібен. Значить, що твоя робота потрібна для всіх людей. І для мене особисто це потрібно, тому що, ти знаєш, якось на цій роботі проживає життя”, - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, під час пресбрифінгу в жовтні Зеленський розповів, що погано спить.