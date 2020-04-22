Зеленский рассказал, что у него более месяца не было выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него более месяца не было выходных. Об этом он сказал в фильме "Год Президента Зеленского", передает УНН.
"Больше месяца не было выходных. Мы же договаривались, что не будем жаловаться на жизнь. То есть, это круто, не было выходных. Ну, значит, что ты кому-то нужен. Значит, что твоя работа нужна для всех людей. И для меня лично это нужно, потому что, ты знаешь, как-то на этой работе проживает жизнь", - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, во время пресс-брифинга в октябре Зеленский рассказал, что плохо спит.