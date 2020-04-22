Зеленський розповів про відносини України зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна має міцні відносини з США. Про це він сказав у фільмі "Рік Президента Зеленського", передає УНН.
“З Америкою у нас зараз... Мені здається, ми стали дуже відомою країною. Зараз Україну знає кожен американець. Не будемо казати через які причини, це не важливо. У нас з Америкою міцні відносини зараз”, - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, США повідомили про "реальний стан речей" щодо партнерства з Україною у зменшенні біологічних загроз.