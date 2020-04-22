Зеленский рассказал об отношениях Украины с США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина имеет прочные отношения с США. Об этом он сказал в фильме "Год Президента Зеленского", передает УНН.
"С Америкой у нас сейчас... Мне кажется, мы стали очень известной страной. Сейчас Украину знает каждый американец. Не будем говорить по каким причинам, это не важно. У нас с Америкой прочные отношения сейчас", - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, США сообщили о "реальном положении вещей" по партнерству с Украиной в уменьшении биологических угроз.