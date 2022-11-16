Зеленський розповів про ідею повної евакуації Києва у перший день повномасштабного вторгнення

Деталі

Зеленський також розповів, що йому пропонували "закрити всю інфраструктуру, всі магазини та вимкнути електрику".

Цитата

"Така була пропозиція згідно з тим, що може статися так, що не буде світла, не працюватимуть очисні станції, не буде води і багато чого не буде. Це було в перший день потужних ракетних ударів", - сказав Зеленський.

Проте Голова Держави ставив зустрічне питання – куди евакуювати населення, якщо удари будуть на всій території України.

"Моє питання було наступне: а коли будуть удари у всій державі, куди ми її будемо евакуйовувати? В Польщу? Словаччину? Румунію? Куди? І скажіть мені: після великої глобальної евакуації, як мені сформулювали люди (не буду говорити - хто), скажіть мені, будь ласка, а чи є хоч один відсоток, що росія не повернеться і не зайде, і не окупує повністю всю територію? Бо якщо немає людей у місті, то буде Маріуполь у кожному місті, буде всюди смерть", - додав Президент.

Він також поставив питання стосовно того, хто мав би захищати країну, якби "всіх вивезли з держави?"

"Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? У них що, немає жінок і дітей, батьків, близьких?.. Якби не було людей в Україні - ми втратили б державу! Я не знаю, що було б, якби Президент сказав: "Біжіть, і я з вами побіг, бо що ж мені тут одному робити"? Ні, це не про українців!" - наголосив Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив, що Україна розробила нову перспективну систему постачання електрики.

Водночас мер Києва Віталій Кличко не відкидає, що через російські обстріли столиця може опинитися у повному блекауті, а також залишитися без тепла, води і звʼязку. Він закликав киян бути готовим до різних сценаріїв.