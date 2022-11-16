Зеленський розповів про ідею повної евакуації Києва у перший день повномасштабного вторгнення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський розповів, що в перший день повномасштабного вторгнення росії йому надходила пропозиція евакуювати все населення Києва, коли на території столиці були завдані ракетні удари, але він її відкинув. Про це Зеленський розповів під час спілкування з представниками українських ЗМІ, передає УНН.
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Зеленський також розповів, що йому пропонували "закрити всю інфраструктуру, всі магазини та вимкнути електрику".
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"Така була пропозиція згідно з тим, що може статися так, що не буде світла, не працюватимуть очисні станції, не буде води і багато чого не буде. Це було в перший день потужних ракетних ударів", - сказав Зеленський.
Проте Голова Держави ставив зустрічне питання – куди евакуювати населення, якщо удари будуть на всій території України.
"Моє питання було наступне: а коли будуть удари у всій державі, куди ми її будемо евакуйовувати? В Польщу? Словаччину? Румунію? Куди? І скажіть мені: після великої глобальної евакуації, як мені сформулювали люди (не буду говорити - хто), скажіть мені, будь ласка, а чи є хоч один відсоток, що росія не повернеться і не зайде, і не окупує повністю всю територію? Бо якщо немає людей у місті, то буде Маріуполь у кожному місті, буде всюди смерть", - додав Президент.
Він також поставив питання стосовно того, хто мав би захищати країну, якби "всіх вивезли з держави?"
"Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? У них що, немає жінок і дітей, батьків, близьких?.. Якби не було людей в Україні - ми втратили б державу! Я не знаю, що було б, якби Президент сказав: "Біжіть, і я з вами побіг, бо що ж мені тут одному робити"? Ні, це не про українців!" - наголосив Зеленський.
Доповнення
Зеленський заявив, що Україна розробила нову перспективну систему постачання електрики.
Водночас мер Києва Віталій Кличко не відкидає, що через російські обстріли столиця може опинитися у повному блекауті, а також залишитися без тепла, води і звʼязку. Він закликав киян бути готовим до різних сценаріїв.